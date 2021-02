Legendás retro címek egy csomagban - bemutatkozott a Blizzard Arcade Collection

Bár a BlizzConline 2021 szinte minden tekintetben csalódás volt, legalább volt egy-két fincsi meglepetés, mint például az újonnan bejelentett Blizzard Arcade Collection, amely régi nagy öregeket foglal magában egy pakkban.

PC-re fogják kiadni ezt a kis kollekciót, illetve ezenfelül konzolokra, azaz PS4-re, Xbox One-ra is Nintendo Switchre is megjelentetik. Sőt mi több, nem elég, hogy bejelentették, már el is érhető az online piactereken, és 20 euróértAzok, akik rendelkeznek a Celebration Collectionnel, azok ingyen megkapják ezt a kis triót, viszont minderről jobban árulkodik az alant található trailer, amely segít hangolódni erre a kis kollekcióra, ha esetleg első blikkre nem kapott volna el.

