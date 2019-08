Légdeszkával vandálkodhatunk a Just Cause 4 utolsó kiegészítőjében

Még mindig akad egy-két dolog, amit Rico Rodriguez nem robbantott fel a Just Cause 4 -ben, a Danger Rising kiegészítő keretein belül viszont még egyszer utoljára visszatérhetünk, hogy rendezzünk egy végeláthatatlan vandálkodást.

Merthogy a Danger Rising, a játék harmadik kiegészítője lesz az utolsó bővítmény a címhez, viszont lesz mit tennünk, hiszen érkezik a légdeszka, mint újdonság, amivel elképesztő őrültségeket lesz lehetőségünk művelni.Továbbá nyolc új misszió, új ellenségek, valamint egy sor új fegyver is rendelkezésünkre áll. A kiegészítőbenEzenfelül jön egy új gravitációs fegyver, a Stormalong EM Zero, amivel óriási energiával lőhetünk ki akár egy tankot is. A Danger Rising augusztus 29-én teszi tiszteletét a Gold Edition és az Expension Pass tulajdonosok számára, mindenki más pedig szeptember 5-én csaphat le rá majd.

