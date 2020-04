Legalább két nagy kiegészítőt kaphat a megjelenés után a Cyberpunk 2077

Már most teljesen biztosak lehetünk abban, hogy a megjelenés után többször is bővíthetjük majd a Cyberpunk 2077 világát, lévén Adam Kicinski, a CD Projekt RED elnöke egy lengyel befektetői eseményen megerősítette a csapat terveit.

Mint a helyszíni beszámolókból kiderült, Adam azt nyilatkozta, hogy, és mivel közismert, hogy Geralt kalandját korábban két nagyobbacska kiegészítővel bővítették, ezért legalább ennyit várunk ehhez is.Sőt, a bejelentést is hasonlóképpen tervezik, mint annak idején a The Witcher 3-nál, így a megjelenés előtt három hónappal hullhat majd le mindegyik extra tartalomról. A Cyberpunk 2077 premierjét a járványhelyzet ellenére is szeptember 17-én várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra!