Legalább három iPhone jöhet az idén

Az Apple rögtön az első iPhone megjelenésével megosztotta a mobilos piacot, ez a trend pedig rendre minden évben folytatódik az újabb modellek bemutatásával, ráadásul igazi újdonságokat nagyjából kétévente kapunk.

Ha követjük a trendet, akkor idén is egy ilyen "töltelékév" elé nézhetünk, viszont az iPhone 10 éves fennállását állítólag komoly fejlesztésekkel ünnepelné meg az amerikai óriás. Sokan úgy gondolták, hogy rögtön az iPhone 8-ra ugranak, nemrég pedig egy még érdekesebb pletyka bukkant fel.Egy elemzőcég munkatársa ugyanis a beszállítókra hivatkozva legalább 3 modellt jósol az őszi bemutatóra, melyek közül kiemelkedik majd az. Az iPhone 7S és 7S Plus mellé ugyanis várható egy, mely elhozza azokat a nagy újításokat, amiket az iPhone 8 kapcsán pletykáltak.Talán eddig ez a leglogikusabb lépés, hiszen a 7S és 7S Plus apróbb fejlesztései továbbra is vonzóak lennének, de az iPhone X mindenki fantáziáját megmozgatná és még több bevételt hozna a cégnek.