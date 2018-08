A Team Ninja és a Koei Tecmo bejelentették a Dead or Alive 6 két új harcosát, akik közül csak az egyik lesz ténylegesen új, lévén megtudtuk, hogy a hatodik játékban visszatér majd az ötödik részből ismerős Rig.

Mellette érkezett az új harcos bejelentése, tehát, akihez rögtön egy látványos videót is összedobtak a készítők annak érdekében, hogy alaposan megismerkedhessünk mozdulataival és sajátosságaival.A Dead or Alive 6 egyelőre nem rendelkezik még pontos megjelenési dátummal, de az biztos, hogy valamikor 2019 elején számíthatunk rá PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

