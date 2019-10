Legalább 50 százalékkal nagyobb lesz az első résznél a The Last of Us Part 2

A Naughty Dog munkatársai először hasonlították össze a legendássá vált első epizóddal a The Last Of Us Part 2 tartalmát, így megtudtuk, hogy mennyivel lesz nagyobb a folytatás a legelső játékhoz viszonyítva.

Haley Gross társ-író ugyanis a Gamer Braves munkatársainak elmondta, hogy nagyon masszív élményt hoztak össze, ami szerinte 50 százalékkal nagyobb lesz az első résznél, de, így például karakterekből, átvezetőkből, animációkból egyaránt, de még a közelharc rendszere is összetettebb és jobb lett.Mint az író kiemelte, az egész játék minden tekintetben szintet lépett, amiről nemsokára talán magunk is megbizonyosodhatunk majd, lévén a The Last Of Us Part 2 2020. február 21-én jelenik majd meg a PS4 exkluzivitásában.