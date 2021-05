Left 4 Deades tartalommal gyarapodik a Dead By Daylight

Szinte teljesen letettünk már arról, hogy a Valve valaha elkészítheti a Left 4 Dead 3-at, azonban egy picit vigasztalódhatunk a Dead by Daylight legújabb tartalmi adagolásával, ami a kérdéses zombis franchise-t hozza el.

Új kihívások és lore érkezett a Left 4 Deadhez kapcsolódóan, valamint a lore-t is kiegészítették. A Forsaken keretein belül az első részből ismeretes William "Bill" Overbeck kerül a fókuszba, akiről főleg a Left 4 Deadhez vezető sztoriját ismerhetjük meg.Bill történetét egy sor flashback tárja fel. Billt eredetileg még 2017-ben játszható karakterként hozták be a Dead by Daylight ba. A Dead by Daylight egyre inkább kiterjed ilyen téren, lévén elágazó narratívát mesélnek el a crossoveres tartalmakon keresztül.

