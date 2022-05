Leesett az állunk ettől a Need for Speed Underground 2 remake-től

Vannak videojátékok, amelyek nagyon megérdemelnék a feldolgozást, azonban ilyen-olyan okokból mégsem készül hozzájuk remake: így például a Need for Speed Underground 2 is pontosan ebbe a kategóriába sorolható.

Ezt elégelte meg egy rajongó, név szerint Ivan Novozhilov, aki a minap egy videón mutatta be, hogy mit művelt az Unreal Engine 4 segítségével a legendás autós játékkal, hiszen olyan minőségi átirat született, amit alighanem az Electronic Arts is megirigyelne.Csakhogy ők lesznek azok, akik nem irigykednek majd, hanem simán ráküldenek egy ügyvédet Ivanra a feldolgozás miatt, hiszen az ilyen projekteket a kiadók nem szokták jó szemmel nézni, és őszintén szólva nem reménykedünk abban, hogy ezúttal másként alakul, de az alábbi videót a nosztalgia miatt így is érdemes megcsodálni.

Nézd nagyban ezt a videót!