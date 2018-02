Leépítések voltak a Dead Rising 4 fejlesztőinél, töröltek egy projektet is

Bár a legutóbbi Dead Rising felemás eredményei után várható volt, összességében mégis meglepett minket, hogy ilyen gyorsan súlyos leépítések voltak a Capcom Vancouver háza táján, akik megerősítették, hogy a stúdió 30 százaléka áldozatul esett az átalakításoknak.

A Kotaku forrásai szerint ez azt jelenti, hogy legalább 50 ember az utcára került most, amivel párhuzamosan változtak kicsit a stúdió céljai is, ezáltal bár a Puzzle Fighter mobiljátékot még mindig gőzerővel támogatják, deRészben jó hír azonban, hogy a Dead Rising-sorozat következő zászlóshajóját már előkészítették, vagyis érkezőben van már a folytatás, ellenben nem túl jó hír, hogy a Capcom állítólag jelentősen módosította a kapcsolódó terveket és csökkentették a játék terjedelmét - jelentsen ez bármit is a gyakorlatban.