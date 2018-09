Lecsapott az Alone in the Dark és az Act of War jogaira is a THQ Nordic

A THQ Nordic szőnyegbombázás szerű akvizíciós hadjárata úgy tűnik, hogy véget ér, azonban zárásként olyan játékok jogait sikerült megkaparintaniuk, amik már önmagukban megérnek egy örömtáncot.

A vállalat ugyanis megszerezte az Alone In The Dark és az Act of War jogait is az Ataritól, amit már lehetett nagyjából sejteni, lévén idén májusban hosszabbították meg a védjegyét az előbbinek, most már csak az a kérdés, hogy milyen irányba megy a THQ Nordic ezekkel az újdonsült beruházásokkal,Talán az elkövetkezendő hónapokban többet is megtudunk arról, hogy milyen sorsot szánnak ezeknek a címeknek, meglepő lenne, ha csak a parlagon hevernének náluk a jogok, és nem kezdenének velük nagyon semmit a közeljövőben.