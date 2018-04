Leállítják a LawBreakers fejlesztését, hogy új projekteket indíthasson a Boss Key Productions

Nem sikerült túl fényesre a Boss Key Productions bemutatkozása, hiszen a Gears of War alkotójaként megismert Cliff Bleszinski új csapata bár egy jó játékot rakott össze, a LawBreakers -re azonban nem haraptak rá a játékosok.

Ennek pedig most meg is lett a következménye, hiszen a stúdió egy hivatalos közleményben jelentette be, hogy leállítják a LawBreakers fejlesztését, méghozzá annak érdekében, hogyKonkrét tervekről egyelőre még természetesen nem hallottunk, de őszintén reméljük, hogy valami teljesen új ötlettel lepnek meg minket a fejlesztők, hiszen van bennünk egy kis félelem, hogy míg a LawBreakers -szel az Overwatch után akartak menni, addig legalább az egyik új projektjük a PUBG vagy a Fortnite Battle Royale mintájára készül.