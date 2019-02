League of Legends: videón mutatkozik meg az újrakevert Kayle és Morgana

Kayle és Morgana a League of Legends öreg motorosai közé tartoznak, akik már szezonok óta ugyanazt a játékstílust nyújtják, és mivel folyamatosan jönnek az új hősök, így elkerülhetetlen, hogy egy ponton túl elavultnak számítson a játékmechanikájuk.

A Riot is tisztában van ezzel, éppen ezért egy masszív átdolgozásnak vetik alá mindkettejüket, hogy sokkal inkább igazodjon a többi figura nyújtotta játékélményhez, és most meg is mutatták egy rövid videó keretein belül, hogy mire számíthat majd a közönség.Ami Morganát illeti, neki első blikkre ugyanazon képességei maradtak, csak sokkal látványosabb tálalást kaptak, azonban Kayle-nél már nem ilyen egyszerű a helyzet., legalábbis jóval több módon csapkod a kardjával, mint eddig.

Nézd nagyban ezt a videót!