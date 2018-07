League of Legends: lehullt a lepel a megújult Akaliról

A korábbi pletykák után a Riot Games csapata hivatalosan is lerántotta a leplet a League of Legends legújabb harcosáról, aki csak részben lesz új, hiszen Akali alaposan módosított, kívül-belül megváltozott alteregójáról van szó.

Amint ugyanis a LoL-rajongók azt nagyon jól tudják, Akalival szemben gyakorlatilag esélytelen, de legalábbis nagyon nehéz volt nyerni, ezért a fejlesztők most úgy döntöttek, hogyBár Akali továbbra is profi lesz a bújócskázásban, azonban ez a képesség nem lesz védhetetlen, vagyis bőven lesz időnk reagálni, ha előbukkan a semmiből, de módosulnak a karakter támadásai is, az igazán meglepő változás azonban inkább a külsejét érintette.

