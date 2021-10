League of Legends: kiveszik az ellenfél csapatával való chatelési lehetőséget

Híresen toxikus a League of Legends közössége, konkrétan olyan állapotok tudnak uralkodni a chaten, ami embertelen, és most közel tíz év után a Riot Games lépéseket tesz annak érdekében, hogy visszaszorítsák a verbális abúzust.

Bejelentették, hogy egy időre kiveszik a /all chat funkciót, ami azt jelenti, hogy nem írkálhat nekünk az ellenfél csapata. Eddig is volt rá lehetőség, hogy ezt kikapcsoljuk, hogy lássuk, de most teljes körűen letiltják az opciót. Ettől függetlenül, ugyanúgy ahogy a csapaton belüli toxicitás is megmarad.A magunk részéről mindennek neveznénk ezt a változtatást, csak éppen effektívnek nem, tekintve hogy a legtöbb támadás általában nem a másik csapattól érkezik, hanem a saját társainktól.