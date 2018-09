A Riot Games egy kapcsolódó videós prezentáció társaságában jelentette meg, hogy Nunu & Willump nyári újragondolása után egy újabb népszerű, de sokak szerint problémás League of Legends karaktert finomítanak ismételten a közeli jövőben.

Kiderült ugyanis, hogy Ezreal lesz a következő, aki nemsokára új képességekkel, az eddigiek finomhangolásával, hovatovábbjelenhet meg a pályákon, de azért aggodalomra semmi ok, hősünk így is felismerhető marad.Csak éppen szebb és jobb lesz, hovatovább precízebben beleillik majd a League of Legends különleges világába, de inkább nézd meg a gyakorlatban, hogy miről van szó, hiszen Ezreal videós bemutatója máris megtekinthető.

