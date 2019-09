League of Legends: 33 millióan nyúzzák havonta a Teamfight Tactics-et

Roppant mód bevált a Riot Games számára a League of Legends saját bejáratú auto chess játékmódja, a Teamfight Tactics, lévén a legfrissebb statisztikáik szerint 33 millió aktív játékossal büszkélkedhet csak ez a módozat.

Ebből kifolyólag a továbbiakban is óriási figyelmet szentelnek majd a TFT-nek, megannyi javításra, patch-re és balanszolásra számíthatunk, illetve idővel több tartalom is kerül bele - példának okáért jönnek új egységek, amiket a fejlesztők jelenleg csak "Sets" néven emlegetnek.Ha ez még nem lenne elég, akkor a kompetitív szcénát is alaposan megtoldják, lévén 2020-ban rajtol a TFT versenyszférája. A Riot szerint egyébként. Október 15-én esedékes a Riot évfordulós streamje, ahol lehet, hogy ezekből az újdonságokból már kapunk is egy csipetnyi új infót.