Le akarja védetni a Warner Bros. a Nemesis-rendszert

A Shadow of Mordorban és a Shadow of Warban látott Nemesis-rendszer egészen rendhagyóra sikeredett, ráadásul a hírek szerint a Hogwarts Legacy-ban is hasonló játékmechanika várható, legalábbis a pletykák szerint.

Éppen ezért a Warner Bros. lép egy nagyon merészet, miszerint próbálják levédetni ezt a megoldást. Még 2016-ben jegyeztették be az ideát, ami most "feldolgozás alatt" státuszba került, ergo elbírálás alatt áll az ötlet, és a jelenlegi állapotok úgy néznek ki, hogy meg is kapják a levédetési jogot.Roppantul megosztja a közönséget a Warner Bros. törekvése, hiszen lényegében egy játékmechanikát védetnek le. Gondoljunk bele: vajon mi lett volna, ha anno a Team Deathmatch módozatot levédeti az első produktum, amiben feltűnt?