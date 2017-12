Miután a Capcom manapság annyira túltolja megjelenő játékait az előzetesek tükrében, szó szerint megkönnyebbülünk, ha egy alkotásuk végre launch trailert kap, így most nagy kő esett le a szívünkről az Okami HD esetében is.

A Capcom ugyanis bemutatta a legendás alkotás legújabb feldolgozásának utolsó kedvcsinálóját, ezáltal kaptunk egy egészen átfogó kis filmecskét az Okami HD minden sajátosságáról.A 2006-ban még PlayStation 2-re megjelent alkotás - ami akkoriban egy financiális bukás volt - az évek alatt több portot is kapott már, így Wii-re és PS3-ra is megjelent, most pedig itt az idő, hogy PS4-en és Xbox One-on is bemutatkozzon egy megszépült PC-s verzió mellett.

