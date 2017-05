Launch trailert kapott az Inner Chains, a szürreális horrorok legújabb reménysége

A Telepaths Tree fejlesztői már korábban felhívták a figyelmünket arra, hogy Inner Chains név alatt egy igazán különleges, szürreális horrorjátékot készítenek a háttérben, ami ráadásul tegnap eljutott a megjelenésig is.

Ezt ünnepelhetjük most az alábbi launch trailerrel, amely a megszokott módon arra hivatott, hogy, illetve játékmenetének sajátosságait is, hiszen nemcsak a hangulatról, a beteg atmoszféráról, hanem a játékélményről is mindent megtudhatunk a felvételből.Ha megtetszik az alábbi trailer alapján az Inner Chains , a játékot már most beszerezheted PC-re a Steam kínálatából, de várhatóan PS4-re és Xbox One-ra is berobog majd a későbbiekben.

