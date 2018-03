Launch trailert kapott az Assassin's Creed Origins: Curse of the Pharaohs DLC

A Ubisoft azzal kívánta érzékeltetni a rajongók számára az Assassin's Creed Origins: Curse of the Pharaohs DLC jelentőségét, hogy a közelgő megjelenést egy launch trailerrel köszöntötték, amit csak a nagyobb projektekhez készítenek a kiadók.

A Curse of the Pharaohs pedig a jelek szerint egy nagyobb projekt lesz, melyben, méghozzá Thébában, ahol egy rejtélyes ereklye nyomába indulunk egy halom új küldetés társaságában.Az Assassin's Creed Origins: Curse of the Pharaohs DLC várhatóan holnap válik elérhetővé PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt, egy további jó hír pedig, hogy a launch trailer alatt egy gameplay videót is találhatsz, mely az alkotás első 15 percébe enged betekintést.

Nézd nagyban ezt a videót!