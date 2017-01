Habár a korábbi változatokhoz mérten alaposan megkésve, de a napokban végre Nintendo Wii U-ra és Xbox One-ra is megjelenhet a Lukas Navratil Games és a Headup Games kooperációjában született Toby: The Secret Mine

A Limbo és a Badland szellemi örököseként érkező puzzle platformer ennek a jeles eseménynek az örömére kapott is egy friss videót, egészen pontosan egy launch trailert, hogy az érintett rajongókat emlékeztetni tudják a közelgő premierre. Toby: The Secret Mine egy kellemes időtöltést garantáló, határozottan művészi jegyeket felvonultató platformerként várhatóan január 19-én érkezik Wii U-ra, és egy nappal később, január 20-án roboghat be Xbox One-ra is.

