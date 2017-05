A tavaly decemberi premiert követően eljutott végre a harmadik szezon zárásáig a The Walking Dead kalandjátékkal a Telltale Games, amit most szerettek volna nyomatékosítani nekünk egy látványos kedvcsinálóval.

A videó egy tipikus launch trailer lett, amely összefoglalja nekünk, hogy milyen izgalmak is várnak majd ránk a From the Gallows című utolsó felvonásban, amivel egy időre elbúcsúzhatunk Clementine és Javier kalandjaitól.Aki esetleg nem tudná, a The Walking Dead: A New Frontier ötödik epizódjaminden platformra, így PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és mobilokra is.

Nézd nagyban ezt a videót!