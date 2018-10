Launch trailert kapott a The Surge vadnyugati DLC-je, a The Good, the Bad, and the Augmented

Ha esetleg a Red Dead Redemption 2 által ígért, realisztikus vadnyugati móka annyira nem mozgat meg, akkor remek hírünk van, ugyanis a The Surge legfrissebb DLC-je totálisan az ellentétes irányba viszi az egész koncepciót.

A The Good, the Bad, and the Augmented kiegészítő fogja az alapjáték mechanikáját, és azt teljes mértékben áthelyezi a vadnyugatba, és bár roppant merészen hangzik ez a mix, az alábbi launch trailer alapján nagyon úgy fest, hogy perfektül működik.Természetesen kőkemény zúzást láthatunk az előzetesben, azonban mutogatják bőszen az új helyszíneket is, amik majd a DLC-vel jönnek, arról meg már nem is beszélve,. A DLC már megjelent, de ha eddig nem tudtad eldönteni, hogy beakarsz-e ruházni a kiegészítőre, akkor lesd meg a szóban forgó kedvcsinálót:

Nézd nagyban ezt a videót!