Launch trailert kapott a Street Fighter V: Arcade Edition

A Capcom két friss kedvcsinálóval lepett meg minket a Street Fighter V : Arcade Edition-höz kapcsolódóan, amelyek közül az egyik a megjelenés örömére kiadott launch trailer lett a sorban.

Bár a felvétel látványos, jelenleg azonban a második videó ennél sokkal érdekesebb, lévén ezen egy újabb karakter, név szerint, aki éppen a minap jelent meg a játékhoz, Matt Edwards esport menedzser közbenjárásával pedig most alaposan meg is ismerhetjük. Street Fighter V : Arcade Edition már elérhető PC-re és PS4-re is, benne az alapjátékkal, az azt kiegészítő új játékmódokkal és az extra karakterekkel, de nemcsak az újoncok, hanem a régi hősök is kapnak a csomaggal egy-egy extra V-Trigger képességet - legalábbis többek között.

