Mivel itt van már a nyakunkon a megjelenés, a Rare és a Microsoft úgy döntött, hogy itt és most lezárja a Sea of Thieves fejlesztésének történetét, és bemutatják a nagy kalózkaland utolsó hivatalos történetét.

A felvétel láttán kijelenthető, hogy az alkotók nem aprózták el az utolsó kedvcsinálót, hiszen jól megpakolták gameplay jelenetekkel, vagyis pontosan olyan formában láthatjuk benne a játékot, mint ahogyan arra a megjelenéskor is sort keríthetünk majd. Sea of Thieves premierje pedig már tényleg itt van a kanyarban, lévén március 20-án, azaz jövő kedden számíthatunk rá PC-re és Xbox One-ra is.

