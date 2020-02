Launch trailert kapott a One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Miután a héten minden egyes kijelölt platformra megjelenhet a One Punch Man: A Hero Nobody Knows , a Bandai Namco úgy határozott, hogy bemutatja a pofozkodós alkotás legújabb kedvcsinálóját, mely egy tipikus launch trailer lett a sorban.

A videó ugyanis kitűnően összefoglalja számunkra, hogy miről szól az alkotás, miközben a kiadó felvezette a háttérben a Season Pass tartalmait, hiszen a 3v3 fős bunyós játékhoz folyamatosan adagolják majd az extrákat, ígyRajta kívül még legalább három Character Pack várható a One Punch Man: A Hero Nobody Knows -hoz, közülük egy tavasszal, a maradék kettő pedig valamikor a nyáron, de ennél több konkrétumot egyelőre nem közöltek velünk a kiadó munkatársai.

