Bár nem volt olyan régen a premierje, hogy indokolt lett volna a feldolgozás, a Bandai Namco azonban mégis parancsba adta a Level-5 srácainak pár hónappal ezelőtt a Ni No Kuni: Wrath of the White Witch című szerepjáték megszépítését.

Ezt a projektet sikerült most eljuttatniuk a célegyenesbe a készítőknek, ezáltal launch trailert kapott a Ni No Kuni: Wrath of the White Witch Remastered, mely alaposan megmutatja nekünk, hogy milyen látványos körítést sikerült összehozni a játékhoz az alkotóknak - noha továbbra is tartjuk magunkat ahhoz, hogy az eredeti sem volt csúnya.Ha felkeltette a figyelmedet Mr. Drippy világmegmentő magánakciójának megszépült változata, a Ni No Kuni: Wrath of the White Witch Remastered várhatóanPC-re, PS4-re és ezúttal már Nintendo Switch-re is.

