Launch trailert kapott a Life is Strange: Before the Storm bónusz epizódja

A Square Enix bejelentette, hogy elérhetővé vált a Life is Strange: Before the Storm bónusz epizódja, mely Farewell címmel mindenkinek letölthető PC-re, PS4-re és XBox One-ra, aki korábban a Digital Deluxe változatot vette meg a játékból.

A kérdéses extra fejezet minden eddiginél különlegesebb oldalát mutatja meg nekünk a népszerű kalandnak, ezáltalegymással teljesen önfeledten.Ha már megbántad volna annak idején, hogy nem gondoskodtál magadnak a bónusz epizódról, akkor van két jó hírünk, a sima digitális változatok ugyanis kiegészíthetővé váltak ezzel a kis extrával - persze némi pénzért cserébe -, de ha még nem vettük volna meg a játékot, megérkezett a dobozos verzió, amihez alapjáraton jár a Farewell című epizód is.Hogy te is megvennéd a Life is Strange: Before the Storm dobozos kiadását? A Play 24/7 kínálatából rögtön le is csaphatsz egy példányra!

Nézd nagyban ezt a videót!