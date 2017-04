A korábbi terveknek megfelelően a mai napon érkezik meg a digitális disztribúciók kínálatába a Guardians of the Galaxy: The Telltale Series című kalandjáték első epizódja, amihez a készítők nemrégiben bemutattak egy elképesztően látványos és tartalmas launch trailert.

A videó bemutatja nekünk a csapat teljes létszámát, így kiderül, hogy a Tangled Up in Blue címet kapott első részben, akik rögvest szembe is kerülnek egy igazán félelmetes ellenféllel.Ha tetszik a videó, a Guardians of the Galaxy: The Telltale Series első felvonásának megjelenését a mai napon várjuk PC-re, PS4-re, Xbox One-ra, valamint mobilokra is.

