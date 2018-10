Elrajtolt végre a For Honor régóta várt legújabb bővítménye, mely Marching Fire címmel gyorsan egy kedvcsinálót is kapott a Ubisoft részéről, aminek keretein belül a DLC egyik legnagyobb újdonságaként kezelt Wu Lin frakció kapta a központi szerepet.

Aki ugyanis nem tudná, a Marching Fire négy Wu Lin hőssel gyarapítja az alapokat, akikkel együtt egy új harcművészeti stílus, egy új Arcade mód, valamint egy 4v4 fős Breach mód is érkezik, méghozzáHa még nem töltötted volna le magadnak a bővítményt, vagy csak szimplán egy nagyon látványos launch trailert néznél róla, itt a remek alkalom. A For Honor : Marching Fire megjelent PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is!