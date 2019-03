Végjátékához érkezett a Final Fantasy XV , a Square Enix ugyanis elérhetővé tette a játékhoz az utolsó letölthető tartalmat, mely Episode Ardyn címmel egy újabb nagy kalandra hívja a rajongókat.

Ehhez kapcsolódóan kaptunk most egy friss kedvcsinálót, ami alaposan megmutatja nekünk, hogy milyen durva élmények is várnak ránk, miközben a letölthető tartalommal megérkezett Ardyn sztorijával ismerkedünk, aki ugyebár Noctis legnagyobb ellenségeként közismert.Ha megtetszett volna az alábbi kedvcsináló alapján, az Episode Ardyn DLC már letölthető PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, megbecsülése pedig ajánlott, hiszen

