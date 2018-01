A Bandai Namco a vészesen közelgő megjelenés alkalmából bemutatta a Dragon Ball FighterZ utolsó hivatalos kedvcsinálóját, aminek részeként megkaptuk a játék eddigi leglátványosabb és legátfogóbb felvételét.

Érdekesség, hogy a launch trailer mellett egy második kedvcsináló is napvilágot látott most a játékhoz, melyen, aki hiába látszik első ránézésre sajátosan bájosnak vagy veszélytelennek, a csatatéren azért rendesen oda tud majd csapni.Ha már korábban megtetszett volna a Dragon Ball FighterZ , esetleg éppen az alábbi videók keltették volna fel a figyelmedet, a játék január 26-án érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

