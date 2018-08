Launch trailert kapott a Destiny 2: Forsaken

Már csak néhány nap, és rövidesen az iskola indulása után elrajtolhat majd a Destiny 2: Forsaken kiegészítő is, amihez a készítők most összedobtak egy kapcsolódó launch trailert, mely elképesztően hatásosra sikeredett.

A videó ugyanis megmutatja nekünk azt a sötét és személyes sztoriszálat, ami jellemző lesz az egész bővítményre, mely bár csak szeptember 8-án érkezik, ellenben a rajongók számára már most letölthető hozzá a pre-patch, ami elengedhetetlenül fontos a kiegészítő telepítéséhez.A Bungie egyébiránt egy fejlesztői naplóval is szolgált a Destiny 2 kapcsán, hogy megoszthassák velünk a második évaddal érkező extrák premierjének időpontjait. Ennek megfelelően, szeptember 25-én pedig egy új Crucible játékmód, a Breakthrough is csatlakozik a bulihoz.Emellett októberben visszatér a Festival of the Lost event is a játékba, de heti rendszerességgel kapunk frissítéseket majd a Dreaming City-hez - rengeteg meglepetés társaságában.

Nézd nagyban ezt a videót!