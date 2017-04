Launch trailert kapott a Dark Souls 3: The Fire Fades Edition

A tegnapi nappal hivatalosan is felkerült a boltok polcaira a Dark Souls 3 : The Fire Fades Edition, avagy a From Software alkotásának egyfajta GOTY változata, amely tartalmazza a népszerű hardcore akciójáték eddig megjelent összes extra tartalmát.

Ennek fényében a Dark Souls 3 : The Fire Fades Edition-ben az alapjáték mellett alapból, amelyek nemcsak alaposan kibővítik számunkra az alkotást, hanem mindezen felül le is zárják a sztoriját.Hogy a From Software és a Bandai Namco nyomatékosítsa a nagyszerű hírt, bemutattak egy látványos launch trailert, amelyen mindkét extra tartalom alaposan megmutatja majd magát.

