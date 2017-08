Launch trailert kapott a Batman: The Enemy Within, jövő héten jön az első rész

A Telltale Games csapata bemutatta a Batman: The Enemy Within indulás előtti utolsó kedvcsinálóját, amivel a stúdió szerette volna formálisan is felvezetni a második szezon premierjét, ami már itt van a kanyarban.

HA A VIDEÓ NEM MŰKÖDNE, IDE KATTINTVA MEGNÉZHETED!

UBq30gP4' frameborder='0' allowfullscreen>

Olyannyira igaz ez, hogy a videó mellett - amely nagyszerűen bemutatja, hogy mi vár ránk a The Enigma címre keresztelt bevezető részben -, a készítők ismét megerősítették, hogyPC-n, PS4-en és Xbox One-on, de októbertől mobilokon is elérhetővé válik.Mint a videóból kiderül, a Denevérember, alias Bruce Wayne ismét nagyon komoly ügyekbe keveredik Gotham City-ben, ahol visszatérnek ősi ellenségei, miközben ismét bepillanthatunk egy kicsit a maszk mögé is, mint ahogyan azt az első részből megszokhattuk.

Nézd nagyban ezt a videót!