Launch trailerrel ünnepeljük a South Park: The Fractured But Whole Nintendo Switch-es megjelenését

Végre-valahára a Nintendo Switch-tulajdonosoknak is elérhetővé vált a South Park: The Fractured But Whole című szerepjáték, aminek örömére a Ubisoft most egy friss trailert hozott nyilvánosságra, mintegy megünnepelendő a nagy eseményt.

A jól ismert animációs sorozat alapján készült South Park: The Fractured But Whole egy klasszikus értelemben vett szerepjátékként, a főszerepben South Park ismert bogyókáival, valamint összes őrült lakójával egyaránt, felidézve előttünk számtalan, a képernyőről ismert pillanatot. South Park: The Fractured But Whole már tavaly októberben megjelent PC-re, PS4-re és Xbox One-ra, így a Nintendo Switch-es változat most ehhez a díszes társasághoz csatlakozott.

