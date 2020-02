Launch trailerrel ünnepelhetjük a Yakuza 5 Remastered és a The Yakuza Remastered Collection érkezését

A Sega egy kapcsolódó kedvcsinálóval jelezte, hogy a kurrens generációban maradéktalanul eleget tettek a Yakuza-rajongók kívánalmainak, hiszen megérkezett végre a Yakua 5 Remastered, ezzel egyetemben pedig a feldolgozott Yakuza-játékokat tartalmazó kollekció is.

A kizárólag PS4-re megjelent, és már hazánkban is kapható The Yakuza Remastered Collection az eddigi három megszépült és újragondolt részt, vagyis a Yakuza 3-at, a Yakuza 4-et és a Yakuza 5 -öt tartalmazza, melyből itthon is elérhető limitált példányszámban a Day One Edition kiadás.Ez a csomag nemcsak a játékokat tartalmazza, hanem az egészet egy piros gyűjtői doboz fogja közre, és mivel a Yakuza 5 ezzel a pakkal válik először elérhetővé hivatalosan Európbában, ezért, hogy teljessé tehessük vele gyűjteményünket.

