Amerikában már tegnap elérhetővé vált, hazánkban és Európa földjén azonban várhatóan csak március 30-án, azaz most pénteken jelenhet meg a Nippon Ichi Software nagyszerű szerepjátékának folytatása, avagy a The Witch and the Hundred Knight 2

Ennek alkalmából a készítők megleptek minket egy friss kedvcsinálóval, ami launch trailerként alaposan megmutatja nekünk, hogy milyen kalandok is várnak ránk ebben az izometrikus nézetű, akcióban dúslakodó szerepjátékban.Ha korábban még nem találkoztál volna a The Witch and the Hundred Knight 2 nevével - ha rendszeres olvasónk vagy, bizonyára azért hallottál már róla ezt azt -, akkora nagyszerű PS4-exkluzívnak.