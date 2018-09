Launch trailerrel hangolódunk a Call of Duty: Black Ops 4-re

Szinte már itt van a kanyarban az Activision és a Treyarch legfrissebb szerelemgyereke a Call of Duty: Black Ops 4 képében, szóval pont ideje volt, hogy a páros publikáljon egy launch trailert is, mellyel hangolódhatunk a megjelenésre.

A kedvcsinálóban egyaránt mutogatják a hagyományos multiplayer mókát, néhány snitt erejéig a battle royale mód, azaz a Blackout is rivaldafénybe kerül, no meg az elmaradhatatlan zombi módból is került be pár jelenetsor, ezáltal egy teljes képet adva a játék tartalmáról.Már lehet számolgatni a napokat,, viszont, amíg várakoztok, lessétek meg a szóban forgó trailert, hátha olyanokat is meggyőz a végső előzetes, akiket korábban még nem túlzottan mozgatott meg a játék.

