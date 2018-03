Launch trailerrel gazdagodott az Assassin's Creed: Rogue Remastered

Ha új Assassin's Creed-játék megjelenésére nem is kell számítanunk az idén a pletykák szerint , a Ubisoft azért gondoskodik arról, hogy legalább egy feldolgozást kaphassunk, méghozzá a generációváltás küszöbén megjelent Rogue-hoz kapcsolódva.

A méltatlanul mellőzött alkotás egy igazi kakukktojás volt a szériában, hiszenaz indítását követően, és bár egy nagyszerű kis kaland volt részben a kalózos koncepcióhoz kötődve, azonban a PS4 és az Xbox One mellett már szinte senkit sem érdekelt egy PS3-ra és Xbox 360-ra megjelent játék.Ezen az állapoton szeretne most változtatni a Ubisoft, akik a minap elérhetővé tették a kurrens generációs platformokra az Assassin's Creed Rogue Remastered-et, amihez most egy launch trailert is bemutattak, hogy a saját szemünkkel láthassuk: mennyit változott a játék az eredetihez mérten.