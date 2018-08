Launch trailerrel gazdagodott a Shenmue I & II

A megjelenés örömére egy látványos launch trailerrel zárta le a Shenmue I & II rövid, ámde annál tartalmasabb fejlesztési szakaszát a Sega, akik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt elérhetővé tették a játékot.

A legendás akciózás - mely olyan nagyszerű sorozatokat ihletett, mint a Yakuza - első két részének feldolgozását tartalmazó csomagról így kaptunk egy szuper kis összefoglalót, mely nagyszerűen megmutatja, hogy miért is imádtuk annyira anno ezt a szériát.A Shenmue I & II ugyanis nemcsak egy szimpla nyitott világú bunyós játék volt, a látványos és intenzív kung fu küzdelmek mellett ugyanis rengeteg verseny, mini-játék és egy szuper sztori is várt ránk, mindezt pedig most modern gépeken is lehetőségünk nyílik újra átélni.

