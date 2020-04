Launch traileren feszít a Fallout 76: Wastelanders frissítés

Április 14-én végre elrajtol teljes pompájában a Fallout 76 Wastelanders frissítése, amihez a közönség igen nagy reményeket fűz, hiszen nagyon nagy mértékben újragondolja a szoftver alapjait.

Mondhatnánk úgy is, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a Wastelanders-szel a Bethesda az egyjátékos elemekre: már alapból a tény, hogy jönnek az NPC-k, valamint sokkal több küldetés válik elérhetővé, azt mutatja, hogyJövő hét kedden végre mi magunk is próbálgathatjuk az update-et PC-n, PS4-en és Xbox One-on is, ráadásképp most megérkezett a gigafrissítéshez tartozó legutolsó előzetes, avagy a launch trailer, amely gyorsan summázza számunkra még egyszer az újdonságokat. Íme:

