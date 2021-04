Launch traileren az Oddworld: Soulstorm

Túl vagyunk a nagy napon, hivatalosan is megjelent a várva várt Oddworld: Soulstorm , ennek örömére pedig be is robogott a kapcsolódó launch trailer, avagy a legutolsó kedvcsináló, amely még egyszer utoljára megpróbál mindenkit ráhangolni a mókára.

PC-re, PS4-re, valamint PS5-re jelent meg az Oddworld: Soulstorm a mai nap folyamán, sőt mi több, a PS Plus előfizetésen keresztül még bérmentve be is húzható a szoftver. Ha azonban még nem döntötted el, hogy szükséged van-e a játékra, akkor mindenképp vesd rá magad az alant látható launch trailerre, amely átfogó képet ad arról, hogy mire is számíthatsz majd.Ha azonban már gőzerővel pörgeted a játékot, akkor ne feledd el megosztani velünk az élményeidet: neked hogy tetszik eddig az Oddworld: Soulstorm

