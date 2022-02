Launch traileren az Elden Ring

A Dark Souls és a Bloodborne fejlesztője, a FromSoftware több éves fejlesztés, halasztás és gigantikus hype után most pénteken, február 25-én mutatja be legújabb játékát, az Elden Ring et.

Ezt megelőzően most megérkezett a játék launch trailere, amely bemutatja a játék sötét, titokzatos világát és az ellenségeket, akikkel találkozhatunk majd. Az egyikük. Ez a második új Elden Ring trailer ezen a héten, egy áttekintő videó után, amely többet mutatott a világból és a Legacy Dungeons-ból - ezt is láthatjátok alant.Az Elden Ring egyike a februárban megjelenő néhány nagy új játéknak. A Sony Horizon Forbidden West február 18-án jelent meg, míg a Destiny 2 The Witch Queen kiegészítője ma, február 22-én. Remek hónap ez a február, valljuk be!

Nézd nagyban ezt a videót!