Holnap a Sony és a Sucker Punch kettőse végre megjelenteti a Ghost of Tsushima : Director's Cutot, avagy a szamurájos játék rendezői változatát, amely azontúl, hogy tartalmaz minden eddigi kiegészítést, még egy új DLC-t is hoz.

Ugyebár utóbbi keretein belül vonulhatunk egyenesen az Iki szigetre, ahol az úgynevezett The Eagle-lel, avagy A Sas-sal is találkozni fogunk, mint kvázi főellenség. A megjelenés augusztus 20-ára van ütemezve PS4-re és PS5-re egyaránt, és most megkaptuk a játék legutolsó előzetesét.A launch trailerről van szó, amely még egyszer utoljára igyekszik meghozni mindenki kedvét az élményhez. Ezt az alábbiakban meg is tekinthetitek, így kaphattok egy kicsit bővebb képet arról, ami vár ránk:

