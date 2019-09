Launch traileren a Code Vein

A mai nappal megnyíltak a kapuk mindenki előtt, hogy a Code Vein t boldog-boldogtalan beszerezhesse, ugyanis a mai napon van a játék megjelenése, ebből fakadóan pedig még így a rajtra a végső előzetes, azaz a launch trailer is berobogott.

Pontosan azt prezentálja számunkra a szóban forgó kedvcsináló, amit egyébként várhatunk is az efféle trailerektől: felvonultatja az alkotás főbb sajátosságait,, a sztoriból pedig pont annyit kínálnak tálcán, hogy az meghozza az ember kedvét a játékhoz.Nálunk adriano tesztelte a szoftvert, így ha esetleg szeretnél egy behatóbb véleményt a Code Vein ről, akkor mindenképpen less rá, illetve azt sem szabad elfelejteni, hogy demót is kapott a játék, ergo te magad is nekiugorhatsz, hogy kipróbáld.

