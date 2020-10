Nagyon a kanyarban van már az idei Call of Duty-játék, amely ismételten a hidegháborúba kalauzolja el a népet, ennek apropóján pedig úgy döntött az Activision, a Raven Software és a Treyarch hármasa, hogy idejekorán kiadja a launch trailert.

Az alkotás legutolsó kedvcsinálójaként szolgáló előzetes az alábbiakban tekinthető meg, és természetesen benne van minden, amitől jó lehet a trailer:, és még annak is meghozza a kedvét a vásárláshoz, aki eddig vacillált. Call of Duty: Black Ops - Cold War premierjét november 13-ára várhatjuk, a megjelenés pedig PC-n, PS4-en Xbox One-on, Xbox Series X-en, valamint PS5-ön várható, ha minden a tervek szerint alakul. Most pedig a launch trailer:

Nézd nagyban ezt a videót!