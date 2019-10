Launch gameplay trailert kapott a Call of Duty: Modern Warfare

Még azért valamennyit várnunk kell, hogy a boltok polcairól emelhessük le végül a Call of Duty: Modern Warfare -t, azonban az Activision most látta idejét annak, hogy egyfajta launch trailerrel pörgessék meg a reklám-hadjáratot.

Bár gyanítjuk, hogy közvetlenül a premiert megelőzően esedékes még egy teljes értékű launch trailer, azonban már most szemügyre lehet venni egy gameplay előzetest, ami Call of Duty: Modern Warfare hivatalos megjelenése még mindig október 25-én esedékes, ha minden a tervek szerint halad, célplatformként pedig a PlayStation 4, az Xbox One és a PC hármasa lett megjelölve. Most viszont következzen a már említett kedvcsináló:

Nézd nagyban ezt a videót!