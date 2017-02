A hét bejelentése volt, hogy a The Elder Scrolls Online keretein belül hamarosan elérhetővé válik a legendás Morrowind jól ismert és egyben ikonikus szigete, Vvardenfell is.

A kérdéses bővítménytől az új terület mellett 30 órányi friss kalandot várhatunk, de érkezik még hozzá egy új kaszt, egy új trial, sőt mi több, egy különleges PvP móka is Battlegrounds név alatt. The Elder Scrolls Online : Morrowind várhatóan június 6-án válik elérhetővé PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, az alábbiakban pedig most egy olyantekinthetsz meg róla, amitől garantáltan le kell majd ülnöd.

