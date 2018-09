A hétvégén lezajlott PAX 2018 expón Lara Croft legújabb kalandja is megmutatta magát, lévén friss gameplay felvétel bukkant fel a Shadow of the Tomb Raider -ről, melyen két elragadó kihívást ismerhetünk meg.

Ezek közül az egyik a Warrior's Trial, a másik pedig a Trial of the Eagle lett a sorban, melyek gyakorlatilag két földalatti útvesztőt állítanak a középpontba, ésaz ügyességi pillanatokkal, csak éppen mindezt mai körítés társaságában.Ha tetszik a látvány, akkor jó hír, hogy a Shadow of the Tomb Raider érkezése már itt van a kanyarban, lévén szeptember 14-én számíthatunk rá PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

